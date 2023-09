SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in BACHEM abgeworfen

Vor Jahren BACHEM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BACHEM-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das BACHEM-Papier letztlich bei 57,65 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,346 BACHEM-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 176,06 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Anteils am 22.09.2023 auf 67,80 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 17,61 Prozent gleich.

BACHEM wurde am Markt mit 5,09 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at