BACHEM Aktie

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WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

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Frühe Investition 05.10.2026 10:03:43

SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren BACHEM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das BACHEM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BACHEM-Anteile betrug an diesem Tag 152,40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BACHEM-Aktie investiert, befänden sich nun 0,656 BACHEM-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 52,03 CHF, da sich der Wert einer BACHEM-Aktie am 02.10.2026 auf 79,30 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 47,97 Prozent.

Jüngst verzeichnete BACHEM eine Marktkapitalisierung von 5,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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