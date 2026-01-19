BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Rentables BACHEM-Investment?
|
19.01.2026 10:04:02
SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das BACHEM-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BACHEM-Anteile betrug an diesem Tag 82,30 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die BACHEM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 121,507 BACHEM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 043,74 CHF, da sich der Wert einer BACHEM-Aktie am 16.01.2026 auf 66,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 19,56 Prozent verkleinert.
Der BACHEM-Wert an der Börse wurde auf 4,96 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
