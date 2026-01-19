BACHEM Aktie

BACHEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables BACHEM-Investment? 19.01.2026 10:04:02

SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen BACHEM-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde das BACHEM-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BACHEM-Anteile betrug an diesem Tag 82,30 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die BACHEM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 121,507 BACHEM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 043,74 CHF, da sich der Wert einer BACHEM-Aktie am 16.01.2026 auf 66,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 19,56 Prozent verkleinert.

Der BACHEM-Wert an der Börse wurde auf 4,96 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG

mehr Nachrichten