BACHEM Aktie

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WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

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Performance im Blick 19.10.2026 10:04:18

SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BACHEM-Aktie Investoren gebracht.

Am 19.10.2025 wurde die BACHEM-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 54,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 182,482 Anteilen. Die gehaltenen BACHEM-Aktien wären am 16.10.2026 15 355,84 CHF wert, da der Schlussstand 84,15 CHF betrug. Damit wäre die Investition 53,56 Prozent mehr wert.

Insgesamt war BACHEM zuletzt 6,29 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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