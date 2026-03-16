SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BACHEM von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in BACHEM eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 16.03.2023 wurde das BACHEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das BACHEM-Papier bei 90,35 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die BACHEM-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,068 BACHEM-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.03.2026 667,96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 60,35 CHF belief. Damit wäre die Investition um 33,20 Prozent gesunken.

Der Marktwert von BACHEM betrug jüngst 4,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at