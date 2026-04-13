SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine BACHEM-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen BACHEM-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit BACHEM-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 93,90 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in BACHEM-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 106,496 BACHEM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 066,03 CHF, da sich der Wert einer BACHEM-Aktie am 10.04.2026 auf 66,35 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,34 Prozent verringert.

BACHEM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,97 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at