SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine BACHEM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen BACHEM-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das BACHEM-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 75,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 132,979 BACHEM-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BACHEM-Anteile wären am 20.10.2023 8 743,35 CHF wert, da der Schlussstand 65,75 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,57 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von BACHEM bezifferte sich zuletzt auf 4,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at