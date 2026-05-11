BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|BACHEM-Investment
|
11.05.2026 10:04:47
SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BACHEM von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BACHEM-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die BACHEM-Anteile bei 94,45 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in BACHEM-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,059 BACHEM-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.05.2026 auf 80,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,07 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 14,93 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von BACHEM belief sich zuletzt auf 6,03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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