BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Profitabler BACHEM-Einstieg?
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Titel BACHEM-Aktie: Wäre eine BACHEM-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Am 09.03.2025 wurde das BACHEM-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 56,15 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,781 BACHEM-Aktien. Die gehaltenen BACHEM-Anteile wären am 06.03.2026 99,02 CHF wert, da der Schlussstand 55,60 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 0,98 Prozent verkleinert.
Insgesamt war BACHEM zuletzt 4,17 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
09.03.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: Wäre eine BACHEM-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.at)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
23.02.26
|Börse Zürich: SPI beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
23.02.26
|Montagshandel in Zürich: SPI präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
23.02.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
23.02.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BACHEM HOLDING AG
|61,90
|0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.