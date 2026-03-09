SPI-Titel BACHEM-Aktie: Wäre eine BACHEM-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Vor Jahren in BACHEM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 09.03.2025 wurde das BACHEM-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 56,15 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,781 BACHEM-Aktien. Die gehaltenen BACHEM-Anteile wären am 06.03.2026 99,02 CHF wert, da der Schlussstand 55,60 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 0,98 Prozent verkleinert.

Insgesamt war BACHEM zuletzt 4,17 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at