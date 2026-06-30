SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,08 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 58,548 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie auf 19,18 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 122,95 EUR wert. Damit wäre die Investition um 12,30 Prozent gestiegen.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 664,64 Mio. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at