SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 20.10.2025 wurde die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14,66 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert, befänden sich nun 682,128 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiers auf 34,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 840,38 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 138,40 Prozent gesteigert.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at