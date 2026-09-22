Bajaj Mobility Aktie

Bajaj Mobility für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

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Frühe Anlage 22.09.2026 10:03:35

SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15,02 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 66,578 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 864,18 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteils am 21.09.2026 auf 28,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 86,42 Prozent.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 985,78 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 27,35 -2,32% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)

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