Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Hochrechnung
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10.11.2026 10:03:31
SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile bei 43,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 229,885 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 712,64 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiers am 09.11.2026 auf 33,55 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 22,87 Prozent.
Der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Wert an der Börse wurde auf 1,13 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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