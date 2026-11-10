Bajaj Mobility Aktie

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WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

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Hochrechnung 10.11.2026 10:03:31

SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile bei 43,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 229,885 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 712,64 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiers am 09.11.2026 auf 33,55 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 22,87 Prozent.

Der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Wert an der Börse wurde auf 1,13 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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