SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie Anlegern gebracht.

Am 10.02.2025 wurden Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile bei 18,75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 533,333 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.02.2026 auf 17,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 333,33 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 6,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) belief sich zuletzt auf 578,82 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

