SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor einem Jahr verdient

Die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile betrug an diesem Tag 17,90 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert hat, hat nun 5,587 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.06.2026 auf 20,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,57 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,57 Prozent.

Der Marktwert von Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) betrug jüngst 685,54 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at