Bajaj Mobility Aktie

Bajaj Mobility für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anlage im Blick 02.06.2026 10:04:20

SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile betrug an diesem Tag 17,90 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert hat, hat nun 5,587 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.06.2026 auf 20,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,57 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,57 Prozent.

Der Marktwert von Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) betrug jüngst 685,54 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)

mehr Nachrichten