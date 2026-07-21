SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 37,24 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 26,853 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 551,83 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiers am 20.07.2026 auf 20,55 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 44,82 Prozent vermindert.

Am Markt war Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) jüngst 691,28 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at