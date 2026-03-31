SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier statt. Zum Handelsende stand das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier an diesem Tag bei 34,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,865 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 42,98 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 57,02 Prozent verkleinert.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 543,99 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at