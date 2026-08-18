SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) gewesen.

Das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier bei 38,00 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert, befänden sich nun 263,158 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 263,16 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiers am 17.08.2026 auf 35,20 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 7,37 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at