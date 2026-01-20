SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 126,582 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.01.2026 auf 16,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 055,70 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79,44 Prozent verringert.

Insgesamt war Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) zuletzt 562,49 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at