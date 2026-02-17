Bajaj Mobility Aktie

Bajaj Mobility für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anlage? 17.02.2026 10:11:40

SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 79,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,252 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21,65 EUR, da sich der Wert einer Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie am 16.02.2026 auf 17,30 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 21,65 EUR entspricht einer negativen Performance von 78,35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) belief sich zuletzt auf 584,90 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)

mehr Nachrichten