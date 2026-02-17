SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 79,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,252 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21,65 EUR, da sich der Wert einer Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie am 16.02.2026 auf 17,30 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 21,65 EUR entspricht einer negativen Performance von 78,35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) belief sich zuletzt auf 584,90 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at