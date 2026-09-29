SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 63,60 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert, befänden sich nun 157,233 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 874,21 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51,26 Prozent abgenommen.

Der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Wert an der Börse wurde auf 1,04 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at