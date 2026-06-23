SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier statt. Zum Handelsende stand die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie an diesem Tag bei 36,01 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,777 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.06.2026 52,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,74 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 47,96 Prozent verkleinert.

Der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Wert an der Börse wurde auf 654,06 Mio. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at