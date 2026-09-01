Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Profitable Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anlage?
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01.09.2026 10:03:56
SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile bei 76,00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 13,158 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 420,39 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiers am 31.08.2026 auf 31,95 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,96 Prozent verringert.
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,09 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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