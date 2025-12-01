SPI-Titel Baloise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baloise-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Baloise-Aktien gewesen.

Die Baloise-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 167,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,974 Baloise-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.11.2025 1 255,68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 210,20 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 25,57 Prozent.

Jüngst verzeichnete Baloise eine Marktkapitalisierung von 9,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at