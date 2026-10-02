SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Banque Cantonale de Geneve-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 02.10.2023 wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 444,444 Banque Cantonale de Geneve-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 711,11 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Anteils am 01.10.2026 auf 33,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,11 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Banque Cantonale de Geneve betrug jüngst 2,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at