SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Banque Cantonale de Geneve-Anteile bei 18,20 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 549,451 Banque Cantonale de Geneve-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Banque Cantonale de Geneve-Papiers auf 27,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 835,16 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48,35 Prozent erhöht.
Insgesamt war Banque Cantonale de Geneve zuletzt 1,92 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
