SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Banque Cantonale de Geneve-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 15,50 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,452 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 179,35 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Anteils am 29.01.2026 auf 27,80 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 179,35 CHF entspricht einer Performance von +79,35 Prozent.

Alle Banque Cantonale de Geneve-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at