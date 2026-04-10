Banque Cantonale de Geneve Aktie
WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350
|Rentable Banque Cantonale de Geneve-Investition?
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10.04.2026 10:03:36
SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 10.04.2025 wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Banque Cantonale de Geneve-Aktie an diesem Tag bei 24,10 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 41,494 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 493,78 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale de Geneve-Aktie am 09.04.2026 auf 36,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49,38 Prozent erhöht.
Insgesamt war Banque Cantonale de Geneve zuletzt 2,53 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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