Banque Cantonale de Geneve Aktie

Banque Cantonale de Geneve für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350

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Performance im Blick 05.06.2026 10:03:53

SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Banque Cantonale de Geneve-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Banque Cantonale de Geneve-Aktie an diesem Tag bei 24,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Banque Cantonale de Geneve-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,098 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 133,20 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale de Geneve-Aktie am 04.06.2026 auf 32,50 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 33,20 Prozent gesteigert.

Am Markt war Banque Cantonale de Geneve jüngst 2,33 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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