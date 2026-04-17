Banque Cantonale de Geneve Aktie
WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350
|Frühe Investition
|
17.04.2026 10:03:58
SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 3 Jahren eingefahren
Am 17.04.2023 wurde die Banque Cantonale de Geneve-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,95 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 501,253 Banque Cantonale de Geneve-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 045,11 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Papiers am 16.04.2026 auf 36,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 80,45 Prozent.
Zuletzt verbuchte Banque Cantonale de Geneve einen Börsenwert von 2,63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Banque Cantonale de Geneve
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