Banque Cantonale de Geneve Aktie

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WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350

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Banque Cantonale de Geneve-Investment im Blick 09.10.2026 10:04:05

SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Banque Cantonale de Geneve-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,40 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investierten, hätten nun 6,098 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 203,66 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Anteils am 08.10.2026 auf 33,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 103,66 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale de Geneve bezifferte sich zuletzt auf 2,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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