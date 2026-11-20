Banque Cantonale de Geneve Aktie
WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350
|Banque Cantonale de Geneve-Anlage
|
20.11.2026 10:03:33
SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor einem Jahr abgeworfen
Am 20.11.2025 wurde die Banque Cantonale de Geneve-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,082 Banque Cantonale de Geneve-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (36,70 CHF), wäre das Investment nun 149,80 CHF wert. Damit wäre die Investition 49,80 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Banque Cantonale de Geneve belief sich jüngst auf 2,66 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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