SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 23.10.2025 wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,40 CHF. Bei einem Banque Cantonale de Geneve-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 393,701 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 34,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 700,79 CHF wert. Mit einer Performance von +37,01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Banque Cantonale de Geneve jüngst 2,47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at