Banque Cantonale de Geneve Aktie
WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350
|Banque Cantonale de Geneve-Anlage unter der Lupe
|
23.10.2026 10:03:37
SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor einem Jahr eingebracht
Am 23.10.2025 wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,40 CHF. Bei einem Banque Cantonale de Geneve-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 393,701 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 34,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 700,79 CHF wert. Mit einer Performance von +37,01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Banque Cantonale de Geneve jüngst 2,47 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Banque Cantonale de Geneve
Analysen zu Banque Cantonale de Geneve
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Banque Cantonale de Geneve
|36,80
|-2,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.