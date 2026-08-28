Banque Cantonale de Geneve Aktie

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WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350

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Profitables Banque Cantonale de Geneve-Investment? 28.08.2026 10:03:39

SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Banque Cantonale de Geneve-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,10 CHF. Bei einem Banque Cantonale de Geneve-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,149 Banque Cantonale de Geneve-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 31,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,12 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 31,12 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Banque Cantonale de Geneve betrug jüngst 2,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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