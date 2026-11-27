Banque Cantonale de Geneve Aktie
WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350
|Rentabler Banque Cantonale de Geneve-Einstieg?
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27.11.2026 10:03:44
SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale de Geneve-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Banque Cantonale de Geneve-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Banque Cantonale de Geneve-Aktie an diesem Tag 22,30 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hat, hat nun 44,843 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (36,30 CHF), wäre die Investition nun 1 627,80 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,78 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Banque Cantonale de Geneve belief sich jüngst auf 2,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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