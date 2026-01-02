SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale de Geneve-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Banque Cantonale de Geneve-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Banque Cantonale de Geneve-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Banque Cantonale de Geneve-Papier investiert hätte, befänden sich nun 628,931 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.12.2025 15 471,70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 24,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 54,72 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Banque Cantonale de Geneve eine Marktkapitalisierung von 1,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at