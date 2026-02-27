Banque Cantonale de Geneve Aktie

Banque Cantonale de Geneve

WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350

Rentabler Banque Cantonale de Geneve-Einstieg? 27.02.2026 10:03:43

SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale de Geneve-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Banque Cantonale de Geneve-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 16,10 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hat, hat nun 62,112 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Banque Cantonale de Geneve-Anteile wären am 26.02.2026 1 981,37 CHF wert, da der Schlussstand 31,90 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 981,37 CHF entspricht einer Performance von +98,14 Prozent.

Der Börsenwert von Banque Cantonale de Geneve belief sich jüngst auf 2,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

