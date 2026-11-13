Banque Cantonale de Geneve Aktie
WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350
|Lohnende Banque Cantonale de Geneve-Investition?
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13.11.2026 10:03:46
SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale de Geneve von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Banque Cantonale de Geneve-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Banque Cantonale de Geneve-Papier bei 14,70 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 680,272 Banque Cantonale de Geneve-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 510,20 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Anteils am 12.11.2026 auf 37,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 155,10 Prozent angezogen.
Banque Cantonale de Geneve wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,68 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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