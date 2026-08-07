Banque Cantonale de Geneve Aktie

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WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350

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Banque Cantonale de Geneve-Investmentbeispiel 07.08.2026 10:03:56

SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale de Geneve von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Banque Cantonale de Geneve-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Banque Cantonale de Geneve-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert, befänden sich nun 4,444 Banque Cantonale de Geneve-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 32,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,67 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,67 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Banque Cantonale de Geneve betrug jüngst 2,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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