Banque Cantonale de Geneve Aktie
WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350
|Frühe Investition
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31.07.2026 10:03:59
SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale de Geneve von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Banque Cantonale de Geneve-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24,10 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investierten, hätten nun 414,938 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (32,40 CHF), wäre die Investition nun 13 443,98 CHF wert. Damit wäre die Investition 34,44 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Banque Cantonale de Geneve einen Börsenwert von 2,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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