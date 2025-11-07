Banque Cantonale de Geneve Aktie
WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350
|Lukrative Banque Cantonale de Geneve-Investition?
|
07.11.2025 10:04:27
SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banque Cantonale de Geneve von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Banque Cantonale de Geneve-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hätte, hätte er nun 62,112 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 546,58 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Anteils am 06.11.2025 auf 24,90 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 54,66 Prozent.
Am Markt war Banque Cantonale de Geneve jüngst 1,79 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Banque Cantonale de Genevemehr Nachrichten
Analysen zu Banque Cantonale de Genevemehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Banque Cantonale de Geneve
|25,90
|-0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.