SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banque Cantonale de Geneve von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Banque Cantonale de Geneve-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hätte, hätte er nun 62,112 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 546,58 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Anteils am 06.11.2025 auf 24,90 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 54,66 Prozent.

Am Markt war Banque Cantonale de Geneve jüngst 1,79 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at