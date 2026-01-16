SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Banque Cantonale de Geneve von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Banque Cantonale de Geneve-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Banque Cantonale de Geneve-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,736 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.01.2026 auf 26,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 988,68 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,13 Prozent.

Alle Banque Cantonale de Geneve-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at