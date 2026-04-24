Banque Cantonale du Jura Aktie

WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

Langfristige Anlage 24.04.2026 10:03:40

SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 57,95 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,256 Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.04.2026 auf 103,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 777,39 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 77,74 Prozent.

Jüngst verzeichnete Banque Cantonale du Jura SA eine Marktkapitalisierung von 317,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

