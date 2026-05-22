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Banque Cantonale du Jura Aktie

Banque Cantonale du Jura für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

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Hochrechnung 22.05.2026 10:04:00

SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Banque Cantonale du Jura SA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 56,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 176,991 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 98,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 17 345,13 CHF wert. Damit wäre die Investition 73,45 Prozent mehr wert.

Banque Cantonale du Jura SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 282,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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