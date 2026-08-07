Banque Cantonale du Jura Aktie

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WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

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Profitables Banque Cantonale du Jura SA-Investment? 07.08.2026 10:03:56

SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie Anlegern gebracht.

Banque Cantonale du Jura SA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 51,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,417 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie auf 80,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 553,40 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,34 Prozent angewachsen.

Alle Banque Cantonale du Jura SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 239,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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