SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Banque Cantonale du Jura SA-Papier letztlich bei 53,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 186,916 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 364,49 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale du Jura SA-Aktie am 03.09.2026 auf 71,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,64 Prozent.

Der Börsenwert von Banque Cantonale du Jura SA belief sich jüngst auf 215,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at