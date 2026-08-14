Banque Cantonale du Jura Aktie

Banque Cantonale du Jura für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

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Hochrechnung 14.08.2026 10:03:41

SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 14.08.2016 wurde die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 51,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 194,175 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 77,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 951,46 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,51 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Banque Cantonale du Jura SA eine Börsenbewertung in Höhe von 233,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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