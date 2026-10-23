Banque Cantonale du Jura Aktie

Banque Cantonale du Jura für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

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Rentabler Banque Cantonale du Jura SA-Einstieg? 23.10.2026 10:03:37

SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Banque Cantonale du Jura SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.10.2023 wurden Banque Cantonale du Jura SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Banque Cantonale du Jura SA-Anteile betrug an diesem Tag 51,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,961 Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers auf 77,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,96 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +51,96 Prozent.

Banque Cantonale du Jura SA wurde am Markt mit 234,73 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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