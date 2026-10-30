Banque Cantonale du Jura Aktie

Banque Cantonale du Jura für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

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Langfristige Anlage 30.10.2026 10:03:36

SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Banque Cantonale du Jura SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 30.10.2021 wurde die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 53,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18,868 Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 443,40 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale du Jura SA-Aktie am 29.10.2026 auf 76,50 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 44,34 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Banque Cantonale du Jura SA belief sich zuletzt auf 228,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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