Banque Cantonale du Jura Aktie
WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672
|Frühe Anlage
|
23.01.2026 10:04:02
SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Banque Cantonale du Jura SA-Papier bei 54,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,835 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 84,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155,05 CHF wert. Mit einer Performance von +55,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Banque Cantonale du Jura SA betrug jüngst 242,51 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Banque Cantonale du Jura SA
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert am Mittag (finanzen.at)
|
23.01.26
|SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
21.01.26
|SIX-Handel: SPI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|SIX-Handel SPI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.01.26
|Montagshandel in Zürich: SPI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.01.26