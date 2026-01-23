Banque Cantonale du Jura Aktie

WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

Frühe Anlage 23.01.2026 10:04:02

SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Banque Cantonale du Jura SA-Papier bei 54,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,835 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 84,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155,05 CHF wert. Mit einer Performance von +55,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Banque Cantonale du Jura SA betrug jüngst 242,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

